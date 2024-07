Beim Hexenzinken Gündenhausen: „Güggeli“ satt, drei Tage lang

Auch Nachwuchs packt an

Während des Gesprächs mit der Presse marschiert ein junge Helfer namens Willi eifrig hin und her und trägt leere Plastikkisten von drinnen nach draußen. Der Nachwuchs lernt hier, was Anpacken heißt. Die Männer am Grill und vorne am Tresen brauchen keine Hilfe. Jeder Handgriff sitzt. Ein neuer Spieß kommt an und wird ruckzuck zerlegt. Heißes Hähnchen trifft scharfes Messer. Sind „Güggeli to go“ bestellt, kommt die Eigenkonstruktion zum Einsatz. Die glutheißen Gockel rutschen direkt in die Tüte. Das sieht lustig aus, ist aber vor allem praktisch.

Vielen Mitstreitern gilt Dank: allen, die das Fest unterstützen, etwa der Auma- und Städtlizinken, oder jenen, die ihr Firmengelände überlassen. Und natürlich allen, die ein, zwei oder drei Güggeli verspeisen.