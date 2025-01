Beim Narrenbaumstellen am Samstag in Schönau haben Unbekannte zwischen 18 und 22 Uhr eine Fasnachtsmaske gestohlen, teilt die Polizei mit. Wie der Redaktion bekannt ist, handelt es sich dabei um die Maske der Zeller Noteknacker. Diese lag mit weiteren Masken und Instrumenten im Bereich der Sparkasse an der Talstraße und am Rathausvorplatz. Die Maske ist eine Sonderanfertigung und ihr Wert beträgt rund 500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich unter Tel. 07673/ 889 00 zu melden.