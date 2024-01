Belarus: Menschenrechtler: Weiterer Lukaschenko-Kritiker gestorben

Minsk - Menschenrechtler haben dem Strafvollzug in der autoritären Ex-Sowjetrepublik Belarus erneut den Tod eines politischen Gefangenen vorgeworfen. Der 50 Jahre alte Wadim Chrasko sei an einer nicht behandelten Lungenentzündung gestorben, teilte das Menschenrechtszentrum Wjasna mit. Der Kritiker von Machthaber Alexander Lukaschenko sei erst ins Krankenhaus gebracht worden, als er schon nicht mehr zu retten gewesen sei. Er starb demnach in der Nacht zum 9. Januar. Es sei bereits der vierte Todesfall eines politischen Gefangenen in Belarus, hieß es. Von den Behörden in Minsk gab es keine Angaben zu dem neuen Fall.