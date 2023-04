Belarussin Tennisspielerin Sabalenka: Würde den Krieg stoppen

Stuttgart - Die belarussische Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka hat erneut von Hass in der Tennis-Szene berichtet und sich klar gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine positioniert. "Wenn ich den Krieg stoppen könnte, würde ich das machen, aber leider liegt das nicht in meinen Händen", sagte die Weltranglisten-Zweite beim Tennis-Turnier in Stuttgart.