Zwar gaben 58 Prozent der Befragten an, dass die Kosten für ihr Unternehmen tragbar seien. Bei der vorherigen Umfrage im April 2024 antworteten allerdings noch 69 Prozent entsprechend. 19 Prozent fühlen sich aktuell finanziell überfordert, im Vorjahr sagten dies 14 Prozent.

"Deutlich mehr Unternehmen als noch vor einem Jahr haben bei ihren Kosten die Grenze der Belastbarkeit erreicht", ordnet Elisabeth Grewenig, Mittelstandsexpertin bei KfW Research, ein. "Insbesondere im Dienstleistungssektor, in dem es viele Kleinstunternehmen gibt, können Kostensteigerungen häufig nicht so leicht über höhere Preise an die Kunden weitergegeben werden."