Die Spannung steige, denn am Samstag, 14. September, um 13 Uhr falle in der Talstraße in Schönau der Startschuss für den Belchen-Berglauf. Laufbegeisterte aus nah und fern hätten die einzigartige Gelegenheit, ihre Ausdauer in dieser atemberaubenden Berglandschaft zu testen, heißt es in der Ankündigung der Turn- und Sportfreunde (TuS) Schönau.