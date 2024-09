Die Siegerin Emmely Kaiser. Foto: Christoph Schennen

Am Ziel wurden die Läufer vom DRK Schönau mit Tee versorgt. Vom Belchen hatte man aufgrund des Nebels in diesem Jahr keine so gute Sicht ins Tal. Zudem war es sehr kühl.

In der Schönauer Mehrzweckhalle fand dann ab 16 Uhr die Ehrung der Sieger statt. Fazit: Es war in diesem Jahr wieder alles so gut organisiert wie in den Vorjahren. Einge Läuferbegleiter bedauerten es aber, dass sie anders als angekündigt nicht umsonst mit der Belchenbahn fahren durften. Das sollte – so der Tenor – im nächsten Jahr selbstverständlich sein.