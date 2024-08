Eine Seniorin war am Donnerstagmittag auf dem Belchenrundweg gestürzt und hatte sich dabei verletzt, teilt die Bergwacht in ihrem Einsatzbericht mit. Ein selbstständiges Weitergehen war ihr nicht mehr möglich, aber mit Hilfe der Tochter konnte sie noch bis zum Gipfelkreuz gelangen. Dort wurde sie vom Notarzt aus Todtnau und den Bergwacht-Einsatzkräften der Bergwacht-Ortsgruppe Schönau versorgt. Die Bergretter, die die Einsatzstelle mit dem Bergrettungsfahrzeug und dem All Terrain Vehicle direkt anfahren konnten, unterstützen bei der notfallmedizinischen Erstversorgung der Patientin und kümmerten sich darum, einen Landeplatz für den ebenfalls alarmierten Rettungshubschrauber der Schweizerischen Rettungsflugwacht zu markieren und bis zur Landung freizuhalten, was aufgrund der vielen Passanten vor Ort nötig war. Anschließend unterstützten sie beim Transport der Patientin zum Rettungshubschrauber.