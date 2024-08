Belchen: Sport in Extremform – damit Kinder Essen bekommen

Essen für Kinder

Das Wichtigste waren aber nicht Sport und Geselligkeit sondern das eigentliche Ziel. Mit diesem Event wurde „Mary’s Meal“ unterstützt. Die Hilfsorganisation ermöglicht Kindern in knapp 20 Ländern Afrikas, vor allem aber in Malawi, eine tägliche Mahlzeit in der Schule. Insgesamt kamen durch das Zugsptizing über eingegangene Patenschaften über 30 000 Euro zusammen, freut sich Organisator Jürgen Wetzel. Davon können 1400 Kinder ein Jahr lang in der Schule eine Mahlzeit bekommen.