Neubauer wurde nicht nur als Ökofaschistin beschimpft, sondern auch als "gehirnamputierte Transe", als "Klima-Spastiker", als "verlogene Kinderschänderin" sowie wahlweise als "versiffte Dreckskommunistin" oder "hässliche Hitler-Fratze". Ein Mitmensch gab ihr den Wunsch mit auf den Weg: "Ich hoffe, du erfährst den sicheren Tod." Ihre Mutter bekam einen sieben Kilo schweren Grabstein zugeschickt, auf dem der Name der Tochter stand.

"Es ist Horror, ehrlicherweise"

Wie geht man damit um? Grob gesagt: Nicht alles lesen, nicht antworten, nicht unterkriegen lassen, so sagten es die drei Frauen auf dem Podium. "Allen, die gehofft hatten, ich liege heulend in der Ecke und mache gar nichts mehr, sage ich: you watch me", sagte die 28-jährige Neubauer. Sie weigere sich, diese Beschimpfungen als ihr eigenes, privates Problem zu sehen. Es handele sich um einen unglaublichen Missstand in der Zivilgesellschaft. Doch sagte Neubauer auch: "Es ist Horror, ehrlicherweise."

Es gehe ja nicht nur um sie, sondern auch um ihre Angehörigen. Ihre Großmutter etwa habe ihr erzählt: "Da hat jetzt wieder jemand angerufen, der war erst ganz nett, aber dann hat er so gebrüllt." Dann müsse sie, Luisa, die Oma "trainieren", in Abwehrreflexen, die die alte Dame sonst unhöflich gefunden hätte, zum Beispiel: "Leg einfach auf." Dieses "Training" hat auch Stetter-Karp gestartet, in diesem Fall für ihren "liebenswerten Mann", der am Telefon auch Fremden gegenüber freundlich und hilfsbereit sei. "Ich finde das bescheuert, dass ich ihn trainieren muss", sagte Stetter-Karp.