Beliebtes Kinderbuch 100 Jahre "Häschenschule": Eine neue Version polarisiert

Dabei zeigt sich vor allem Hans besonders frech, den der Lehrer deswegen in die Ecke stellt. Im Bild wurde dereinst der Lehrer mit Rohrstock dargestellt, in neueren Ausgaben zieht ihm der Lehrer stattdessen die Ohren lang. Auf dem Heimweg entrinnen die Hasenkinder dem Fuchs und sitzen am Ende mit Mutter und Vater zu Tisch: "Kohlgemüse, Kressenblatt, ei, da essen sie sich satt!"

"Die Verse sind sehr melodisch und leicht lesbar", erklärt Anja Roocke, warum das Buch bis heute beliebt ist. "Die Geschichten, die in den Versen erzählt werden, sind sehr liebevoll und pädagogisch wertvoll." Roocke forciert seit einigen Jahren das Erinnern an Sixtus in seinem einstigen Wohnort.

Dort ist inzwischen eine Straße nach ihm benannt, eine Tafel an seinem Wohnhaus verweist auf die Entstehung der "Häschenschule". Zudem organisiert Roocke Lesungen und Ausstellungen. Auch das Sixtus-Archiv, bislang im ostsächsischen Kottmar beheimatet, soll in Kirchberg ein neues Zuhause finden.