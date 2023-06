Benefiz-Tour in Rheinfelden Radler treten für guten Zweck in Pedale

Bis Bahlingen und zurück

Der erste Start über 200 Kilometer an dem 30 Radler teilnahmen, erfolgte bereits am frühen Morgen auf dem Oberrheinplatz und führte bis nach Bahlingen am Kaiserstuhl und wieder zurück. Die 100-Kilometer-Radler starteten um 11 Uhr. Auch diese Strecke führte – wie die 50-Kilometer-Tour – über die Weltrekordstrecke Stöcklins.