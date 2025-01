Benefizkonzert: Beim Musizieren an andere Menschen denken

Es ist die erste gemeinsame Probe für das bevorstehende Konzert am 9. Februar, mit dem Chor Vivace und dem Orchester MusikHoch3 in der wunderschönen Peter und Paul Kirche in Weil am Rhein. Die beiden Dirigenten Maria Grigorenko und Bernd Kielmann sind gespannt, was diese erste Gesamtprobe mit sich bringen wird.