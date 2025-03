Benefizkonzert: Musik, die beschwingt und betroffen macht

Das Publikum im voll besetzten Keller ließ sich von der lockeren und schlagfertigen Moderation des ehemaligen Kulturamtsleiters Tonio Paßlick und den nachhaltigen Informationen über die Situation des Frauenhauses in einem Gespräch mit Antje Lauber immer wieder dazu anstiften, das Spenden-Barometer von anfangs 2200 Euro durch eine Hutsammlung, den Kauf von gespendeten Getränken und Delikatessen an der Bar auf mehr als den doppelten Betrag hochschnellen zu lassen.

Spendenbetrag schnellt in die Höhe

In den rund 380 Frauenhäusern in Deutschland hätten 2023 rund 14200 Frauen und rund 16 000 Kinder und Jugendliche eine letzte Zuflucht vor Gewalt in Partnerschaften gefunden. Noch schockierender: in einem Jahr sind 360 Frauen in Konflikten mit ihrem Partner getötet worden, allein 180 000 Fälle von Gewalt in der Beziehung haben die Polizeibehörden bekannt gegeben, die Dunkelziffer dürfte weit höher sein.