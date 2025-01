Beratung zur Standortkonzeption: Wohin die neue Feuerwache passt und wo nicht

Damit die Kräfte der drei Wehr-Abteilungen rechtzeitig am Einsatzort ankommen können, werden für den Ausrückbereich Nord auf zwei Standorte empfohlen. Einer könnte im Bereich Neumatt-Brunnwasser liegen, wo die Abteilungen Haagen und Hauingen unter einem Dach wären. Hinzu käme ein modernisierter Standort in Brombach (Hofmatt oder Wenk). So lautet das Ergebnis einer Standortkonzeption, das am Donnerstagabend im Gemeinderat vom Fachbüro Lülf + Sicherheitsberatung aus Viersen präsentiert wurde.