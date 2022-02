Beratungen in Berlin Bundestags-CSU startet Winterklausur: Söder und Wüst zu Gast

Es wurde erwartet, dass bei den Beratungen der 45 CSU-Abgeordneten neben der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze und der aktuellen Diskussion über den richtigen Zeitpunkt für Lockerungen der Corona-Maßnahmen ein Schwerpunkt auf der Finanz- und Wirtschaftspolitik liegt. Die Parlamentarier dürften etwa mit dem früheren Ifo-Präsidenten Sinn über die hohe Inflationsrate und die Niedrigzinspolitik sprechen. Mit Zipse und Birnbaum werden voraussichtlich die Themen Globalisierung, Digitalisierung und Klimaschutz auf der Agenda stehen.

CSU kritisiert Migrationspläne

In einer dem "Münchner Merkur" und der dpa vorliegenden Beschlussvorlage attackiert die CSU-Landesgruppe unter anderem die Pläne der Ampel-Koalition in der Migrationspolitik. "Migration ohne Integration bedeutet mehr Spaltung und weniger Solidarität", sagte Dobrindt der Zeitung. So solle über den Flüchtlingsstatus bereits an der EU-Außengrenze entschieden werden. In dem Papier heißt es: "Wir erteilen neuen Anreizen für irreguläre Migration eine klare Absage. Einen sogenannten Spurwechsel durch die Vermischung von Asyl und Arbeitsmigration lehnen wir ebenso ab, wie die von Links-Gelb geplante weitläufige Überführung von Duldungen in Aufenthaltstitel."

Im Absatz zur Politik gegenüber Russland und zur Unterstützung der Ukraine in dem Konflikt heißt es: "Die bisherigen Angebote der Bundesregierung, ein Lazarett und 5000 Helme zu schicken, sind ungenügend und zynisch angesichts der prekären Situation des ukrainischen Volkes." Die Ampel werde damit nicht im Ansatz der internationalen Verantwortung der Bundesrepublik gerecht und schade dem Ansehen und der Rolle Deutschlands in der Welt.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie forderte Dobrindt in der "Welt" von Bund und Ländern im Februar Entscheidungen über Öffnungsperspektiven. "Es ist ein Plädoyer für mehr Eigenverantwortung. Noch braucht es Maßnahmen wie die Maskenpflicht. Aber wir müssen eine Perspektive vorstellen, Stück für Stück die Einschränkungen des täglichen Lebens zu reduzieren - im Handel, in der Gastronomie, in Kultur, Sport, Freizeit", sagte Dobrindt.