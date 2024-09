Eine Touristin hat sich am frühen Dienstagnachmittag bei einer Wanderung auf dem Serpentinenweg beim Fahler Wasserfall am Bein verletzt und konnte nicht mehr weitergehen. Vier Einsatzkräfte der Bergwacht Todtnau fuhren den Wasserfall von oben an, gingen zu Fuß zur Verletzten und transportieren sie nach einer Erstversorgung mit einer Gebirgstrage rund 300 Meter durch den Wald zu einem Forstweg, wo das Bergrettungsfahrzeug stand. Mit diesem ging es dann zur Talstation des Fahler Lifts, wo der Rettungsdienst die Frau übernahm.