Ein Radfahrer ist am Freitag gegen 13 Uhr bei einer Abfahrt auf der Downhillstrecke in Todtnau gestürzt und hat sich mehrere Verletzungen zugezogen, berichtet die Bergwacht. Die Bergwacht Notschrei und die Bergwacht Todtnau wurden zu diesem Einsatz gerufen. Die Bergretter übernahmen gemeinsam mit dem Notarzt des Gesundheitszentrums Todtnau die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber den Radfahrer in ein Krankenhaus.