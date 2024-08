Bergwachtfest in Todtnauberg: Technik, Fahrzeuge und Spaß im Mittelpunkt

An einem der Informationsstände stellte sich auch die Jugendbergwacht vor. Dort sei das Interesse an der Ausbildung recht groß, sagte Dominik Zipfel, Leiter der Bergrettung. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Florian Meon informierte über die Renovierungsarbeiten, die am Todtnauberger Bergrettungsgebäude anstehen. Dabei würde viel in Eigenarbeit gemacht, aber man sei auch froh, wenn Handwerker ihre Arbeit „spenden“ würden, wenn einmal Profis gebraucht werden, sagte Meon.