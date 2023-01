Bericht Prinz Harry wirft Bruder William körperlichen Angriff vor

London/Santa Barbara - Prinz Harry wirft seinem Bruder William in seinen bald erscheinenden Memoiren einem Bericht zufolge einen körperlichen Angriff im Streit vor. Der "Guardian", dem nach eigenen Angaben eine Kopie des streng geheim gehaltenen Manuskripts vorliegt, berichtete am Donnerstag über eine von Harry geschilderte Auseinandersetzung, bei der William seinen jüngeren Bruder zu Boden gestoßen haben soll. "Er packte mich am Kragen, zerriss meine Kette und warf mich zu Boden", zitiert die Zeitung aus dem Buch "Spare", das in der kommenden Woche erscheint. Bei Harrys Sturz sei ein Hundenapf zerbrochen, der ihn am Rücken verletzt habe, hieß es weiter.