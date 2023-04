Berichte Drei Frauen wollen Andrew Tate in Großbritannien verklagen

Die Frauen - zwei davon Ende 20, eine Anfang 30 - werfen Tate vor, sie zwischen 2013 und 2016 unter anderem sexuell missbraucht und gewalttätig behandelt zu haben.

Das Ziel der Klage sei es einerseits, Gerechtigkeit und Entschädigung für die mutmaßlichen Opfer zu erwirken sowie "eine strafrechtliche Untersuchung von Tates Verbrechen in Großbritannien zu anzuregen - in der Hoffnung, dass er zusätzlich zu den Klagen in Rumänien auch in Großbritannien angeklagt und verurteilt wird", teilte die Kanzlei McCue Jury & Partners dem "Guardian" zufolge mit.