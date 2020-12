Berlin Alexanderplatz Europäischer Filmpreis für Komponistin Dascha Dauenhauer

Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr an mehreren Abenden hintereinander verliehen. Die eigentlich in Island geplante Gala war wegen der Pandemie abgesagt worden. Am Mittwoch wurden nun die ersten Auszeichnungen in einer Digitalschalte verliehen.

Das Künstlerdrama "Hidden Away" erhielt zwei Auszeichnungen - sowohl für die Kameraführung von Matteo Cocco als auch das Kostümdesign von Ursula Patzak. Unter anderem wurde auch der Dokumentarfilm "Once More Unto the Breach" wurde für den Schnitt ausgezeichnet.

Am Samstag soll der beste Film des Jahres prämiert werden. Sechs Filme sind nominiert: "Berlin Alexanderplatz", Christian Petzolds Liebesdrama "Undine", die Tragikomödie "Der Rausch" von Thomas Vinterberg sowie die Dramen "Corpus Christi" von Jan Komasa, "Martin Eden" von Pietro Marcello und "The Painted Bird" von Václav Marhoul.

Die mehr als 3800 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über viele Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Sie wählten auch die polnische Regisseurin Agnieszka Holland zur künftigen Nachfolgerin von Wim Wenders an der EFA-Spitze.

