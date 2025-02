Attacke in Berlin Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Mahnmal-Angriff

Allein handelnde Täter zurzeit größte Gefahrenquelle

Dschihadistische Gruppierungen hätten weiterhin das Ziel, sich bietende Gelegenheiten in Deutschland und anderen westlichen Staaten für von ihnen gesteuerte oder motivierte Anschläge zu nutzen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage. Allein handelnden Tätern, die einfach einzusetzende Mittel - vor allem Hieb- und Stichwaffen - einsetzen, stellen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden "die aktuell dominante Gefahrenquelle im Bereich des islamistischen Terrorismus in Europa dar". Auch die Anleitung "tatgeneigter Personen" durch den IS via Chats werde immer wieder festgestellt. Daneben tragen den Angaben zufolge auch Ereignisse wie die Entwicklungen im Nahen Osten nach dem terroristischen Überfall der Hamas in Israel am 7. Oktober zu einer Radikalisierung und Mobilisierung bei.