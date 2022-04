Medien-Event Bundespresseball zur Ukraine - ohne Politprominenz

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Veranstalter die Zahl der Gäste in Smokings und Abendkleidern um 500 reduziert, entsprechend weniger Gedränge gab es auf dem roten Teppich, wo auch die Sängerin Natalia Klitschko, Ehefrau von Vitali Klitschko, dem früheren Profi-Boxer und aktuellen Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sich bedankte. "Es geht um Zusammenhalt, um Unterstützung, die Hilfe der deutschen Bevölkerung ist unglaublich."

Kubicki: "Müssen auch nicht alles absagen"

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) kam mit blau-gelber Fliege, auch viele andere Besucher trugen Anstecker oder Schleifen in blau-gelb, den Nationalfarben der Ukraine. "Wir feiern, um Journalisten zu helfen. Ich glaube, wir müssen auch nicht alles absagen", sagte Kubicki. Ähnlich sahen es der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und seine Frau. Sie seien gekommen, "weil wir wissen, dass dieser Presseball für die Ukraine etwas tut". Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil versuchte sich in der Verteidigung seiner Parteifreunde und meinte, er verstehe die Minister, wenn sie sagen würden: "Uns ist nicht nach Feiern zumute."

Am emotionalsten war wie häufig Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), Stammgast des Balls. "Das ist ein starkes Signal für ein Grundnahrungsmittel unserer Demokratie und das ist die freie und unabhängige Presse. Das ist unglaublich wichtig, weil dieser Krieg ist auch Krieg gegen die Kultur und ein Propagandakrieg." Aber auch: "Das ist sicher nicht ein Presseball, auf den wir uns gefreut haben nach so langer Coronazeit."

Gute Stimmung, ukrainische Künstler und Spenden

An den beiden Champagnerbars im ersten Stock des Adlons, an den Buffets und Bierständen war die Stimmung mit fortgeschrittener Uhrzeit aber keineswegs bedrückt. Ukrainische Künstler traten auf, die Tanzflächen wurden voller, eine Bigband und Quartette spielten, später legten DJs auf. In der Raucherbar, versteckt am Ende eines Ganges hinter einem Restaurant, war das Gedränge am größten und die Lautstärke am höchsten. Hostessen gingen mit großen Sammelboxen herum, in denen Geldscheine lagen. Es würde viel gespendet, sagte eine von ihnen. Die meisten Gäste würden das Geld mit ihrem Handy überweisen.

Das Thema des Abends konnten auch die am Brandenburger Tor flanierenden Touristen an den Absperrgittern vor dem Adlon sehen. Blau-gelbe Strahler leuchteten auf das Hotel und in den Himmel.