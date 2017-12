Berlin Zug verspätet - Panne auf neuer Bahn-Fernstrecke

Nachrichten-Ticker

02:43 Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili erneut festgenommen

Kiew - Zwei Tage vor einer angekündigten Demonstration ist der georgische Ex-Präsident und jetzige Kiewer Oppositionelle Michail Saakaschwili erneut festgenommen worden. Das bestätigte der ukrainische Generalstaatsanwalt Juri Luzenko. Einsatzkräfte hätten den 49-Jährigen im Zentrum der Hauptstadt gefasst und in ein Gefängnis gebracht. Auch Mitarbeiter Saakaschwilis bestätigten die Festnahme. Saakaschwili trat in einen unbefristeten Hungerstreik, um seine Freilassung zu erzwingen, wie russische Agenturen berichteten.

02:14 Zug verspätet - Panne auf neuer Bahn-Fernstrecke

Berlin - Nur kurz nach der Eröffnung der neuen Bahn-Fernstrecke zwischen Berlin und München ist es zu einer ersten Panne gekommen. Einer der beiden Sonderzüge musste auf dem Rückweg nach München mehrmals anhalten. Grund war laut Bahn wohl eine technische Störung am Fahrzeug. Nch der genauen Ursache wird noch gesucht. An Bord waren Ehrengäste und Journalisten. Zum Höhepunkt des Bahnfesttages waren gestern Nachmittag zwei ICE-Sonderzüge im Berliner Hauptbahnhof eingefahren. Die neue Strecke soll die Fahrt zwischen München und Berlin deutlich verkürzen.

01:53 Brandenburgisches Mini-Dorf kommt unter den Hammer

Berlin - Ein Mini-Dorf im Süden Brandenburgs soll auf einen Schwung den Besitzer wechseln. Heute wird die Siedlung Alwine - ungefähr auf halber Strecke zwischen Berlin und Dresden gelegen - in einem Auktionshaus in Berlin versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 125 000 Euro. In Schuss ist die kleine Siedlung mit mehreren Wohnhäusern nicht. Der Putz blättert an den Hauswänden ab. Das Areal wurde nach der Wende von zwei Brüdern gekauft. Einer von ihnen ist inzwischen gestorben - daher steht nun der Verkauf an.

01:12 Mehr als 200 Künstler mahnen Freiheit für Deniz Yücel an

Berlin - Mehr als 200 nationale und internationale Künstler und Intellektuelle fordern die Freilassung des in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel. Wie die Zeitung "Die Welt" berichtete, folgten unter anderen U2-Sänger Bono sowie die Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk und Elfriede Jelinek einem entsprechenden Aufruf des Freundeskreises #FreeDeniz. Der "Welt"-Journalist Yücel sitzt seit dem 27. Februar in der Haftanstalt Silivri westlich von Istanbul in U-Haft. Die Türkei wirft ihm Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor.

00:43 Jerusalem-Streit: Ein Toter und mindestens 760 Verletzte

Jerusalem - Aufruhr im Heiligen Land: Nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA ist bei Unruhen in Jerusalem und den Palästinensergebieten ein Mann getötet worden. Mindestens 760 Menschen wurden verletzt. Am Abend schlug eine Rakete aus dem Gazastreifen in der Stadt Sderot im Süden Israels ein. Israel hatte zuvor einen Stützpunkt und ein Waffenlager der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Im UN-Sicherheitsrat mussten die USA massive Kritik aller 14 anderen Mitglieder des Gremiums einstecken.