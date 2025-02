Berlinale-Eröffnung Tilda Swinton teilt Spitze gegen Trump aus

Edward Berger: "Liebste Tilda, Sie sind eine furchtlose Kämpferin"

Zuvor hatte der oscarnominierte Regisseur Edward Berger Swinton in einer Laudatio geehrt. "Liebste Tilda, Sie sind eine furchtlose Kämpferin", sagte er. "Sie haben Stil, Witz, eine tiefe Menschlichkeit, Weisheit, Wahrheit und Ehrlichkeit. Aber am wichtigsten ist, dass Sie auch brillant und witzig sind, ob nun albern oder überschießend."

Swinton ist eine der derzeit renommiertesten Schauspielerinnen. Zuletzt war sie in Pedro Almodóvars Venedig-Gewinnerfilm "The Room Next Door" zu sehen. Für ihre Nebenrolle im Thriller "Michael Clayton" (2007) wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet.