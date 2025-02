"Es ist leider überall, aber in Deutschland ist es immer noch etwas, das mit einer Katastrophe verbunden ist, die nicht lange her ist", so die Film-Ikone. In der Welt hätten nun die schlimmsten Leute das Sagen, sie fühle sich ziemlich ohnmächtig.

Ihr Appell sei: "Weg mit der nationalen Identifikation." Diese habe immer nur Elend, Ärger und Kriege gebracht und Illusionen von Menschen genährt, die mit ihrem Leben unzufrieden seien. "Wir müssen alle bereit sein, aufzustehen."