Berliner Ball der Wirtschaft Berlins Regierender und Senatorin: Händchenhalten auf Ball

Auf Fragen nach gemeinsamen Tänzen, Rhythmusgefühl und zur klassischen Führung durch den Mann sagte Günther-Wünsch: "Beim Tanzen auf jeden Fall auch traditionell." Komplizierter wurde es beim Thema gemeinsame Arbeit plus Beziehung. Wegner sagte: "Das klappt ganz gut. Man muss den Willen haben, man muss eine gute Koordinierung haben. Und dann kriegt man das ganz gut hin. Teilweise ist es herausfordernd, gerade in so einem Amt mit sehr, sehr vielen Terminen, die man hat." Günther-Wünsch ergänzte auf Nachfrage eher förmlich: "Wie es Herr Wegner gerade gesagt hat: Viel Organisation, gute Kommunikation und Abstimmung."