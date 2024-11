Berliner Zoo Kurz vor Krabbelalter - Panda-Zwillingen geht es prächtig

Die am 22. August geborenen Pandas seien kurz vor dem Krabbelalter. Ihre Umgebung nehmen die fünf Kilogramm schweren Jungtiere nun viel genauer wahr, so der Zoo. Eines der beiden Zwillinge ist weiterhin täglich zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr zu sehen. In kleinen Gruppen können Besucher für einige Minuten an die Scheibe treten.

Die Schlangen sind mittlerweile nicht mehr so lang. Während der Herbstferien - als das Wetter auch noch deutlich angenehmer für Zoobesuche war - seien es zwischen 600 und 700 Besucher pro Zeitfenster gewesen, teilte eine Zoosprecherin mit. Besuchern empfiehlt der Zoo, gegen 14 Uhr zur Panda Plaza zu kommen, da seien die Schlangen inzwischen deutlich kürzer.