Berliner Zoo Panda-Jungtieren geht es gut - Betreuung Tag und Nacht

In der Natur könne ein Panda-Weibchen nur ein Jungtier aufziehen. Bei einer Zwillingsgeburt, die in etwa der Hälfte der Fälle auftrete, bedeute das, dass ein Jungtier sterbe. "Im Zoo haben wir die Möglichkeit, dieses Jungtier zu retten", hieß es. Da es nur noch etwa 1800 Große Pandas im natürlichen Lebensraum gebe, zähle jedes gesunde Jungtier.

Der Zoo erklärte: "Damit beide Jungtiere möglichst natürlich aufwachsen, also mit Muttermilch und mütterlicher Fürsorge, sind die Jungtiere im Wechsel bei der Mutter. Das andere Jungtier ist in der Zeit im Inkubator und schläft. Wenn es wach wird und trinken möchte, kommt es zu Meng Meng." Die Tiere trinken jeweils ungefähr zehnmal am Tag, wechseln also etwa stündlich.