Große Besetzungsschwierigkeiten und damit überdurchschnittlich gute Chancen für Bewerberinnen und Bewerber bestünden in Lebensmittelberufen, im Bau, im Verkauf, in der Gastronomie, in Verkehr und Logistik sowie in vielen Handwerksberufen wie etwa. Metallbau oder Heizungstechnik.

Der Anteil von Hauptschülerinnen und Hauptschülern an allen Schulabgängern liege bei 16 Prozent. Sie machten jedoch 30 Prozent derjenigen jungen Leute aus, die sich bei den Arbeitsagenturen für eine Vermittlung in eine Lehrstelle meldeten.