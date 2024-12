Berufsausbildung: Institut: Ausbildungsmarkt stagniert

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) reagierte besorgt. "Die rückläufige Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist ein deutliches Alarmzeichen", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Schwache Konjunktur und Pläne zum Stellenabbau würden den Ausbildungsmarkt wahrscheinlich weiter in Mitleidenschaft ziehen. Sie appellierte an die Unternehmen: Wenn diese jetzt nicht ihre Verantwortung für Ausbildung ernst nähmen, sei der Fachkräftemangel auch in Zukunft vorprogrammiert.