Berufswelt: Neuhöfer-Avdić übernimmt Dozentur an der DHBW Lörrach

Sie wird als ausgebildete Architektin und Stadtplanerin ab dem kommenden Wintersemester 2024/2025 als Dozentin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach tätig sein. „Im Studiengang Architektur, Fachrichtung Stadtplanung, wird sie künftig ihr Fachwissen und ihre langjährige Erfahrung aus der kommunalen Praxis an die nächste Generation von Planern weitergeben“, so eine Mitteilung der Stadt.