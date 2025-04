Besichtigung: Schopfheims Bürger zeigen nur wenig Interesse an Baustellentour

Schopfheim Innenstadt trotz Großbaustellen weiterhin offen

Seit Montag geht es auf gleich zwei Großbaustellen in der Innenstadt rund, mit mächtig Auswirkungen auf den Verkehr. Trotzdem gilt: Autos weiter willkommen, Parken weiter möglich. So lautet das Signal, das Bürgermeister Harscher in einem eigens formulierten Appell an die Öffentlichkeit sendet.