Nicht nur Bauklötze staunen, sondern auch meterhoch stapeln – das konnte man am Samstag auf dem Gelände der Eventhalle von Familie Asal in Todtnau. Die Pfadfinder „Royal Rangers Stamm 40“ aus Lörrach hatten zusammen mit der gemeinnützigen „Schwarzwaldstraße“ der Familie Asal diesen Aktionstag organisiert, und viele Kinder machten mit. Die Royal Rangers vom Stamm 40 gehören zu einer internationalen christlichen Pfadfinderschaft, in der 450 andere Stämme mit rund 26 000 Pfadfindern in Deutschland vereint sind, wie Leiter Johannes Wickersheim erklärte. Mit Helm auf dem Kopf und mit Unterstützung von Erwachsenen waren die „Bauherren“ dann mit großem Eifer dabei, Holzklötzchen auf Holzklötzchen zu stapeln. Platz genug gab es auf dem ehemaligen Gelände einer Bürstenfabrik, das Carmen und Bernhard Asal vor zwölf Jahren erworben hatten. Zusammen mit Tochter Judith organisieren sie immer wieder Aktionen auf dem Gelände oder in der Eventhalle. Drei Themenbereiche gab es an diesem Samstag: So galt es, den Turmbau zu Babel ebenso zu erarbeiten wie die Mauer um Jerusalem und die Arche Noah. Zuvor wurden die Bibelgeschichten dazu erzählt. Mit 100 000 Bauklötzen wurde hier am Samstag das „Woody Town“ gebaut, so der Titel der Unternehmung. Dass die „Hochstapler“ dabei viel Spaß hatten, sah man den Gesichtern an. Im Jahr 1907 hatte der Brite Baden Powell die Pfadfinderarbeit gegründet, als freiwillige, nicht politische Erziehungsbewegung für junge Menschen. Zweck sollte sein, „zur Entwicklung junger Menschen beizutragen, damit sie ihre vollen körperlichen, intellektuellen, sozialen und geistigen Fähigkeiten als Persönlichkeiten, als verwantwortungsbewusste Bürger einsetzen können“. Das weltweite Pfadfindermotto lautet „Sei bereit“. Es soll ausdrücken, dass die Pfadfinder auf das Leben vorbereitet sein wollen, um aktiv für Gott, Mensch und Natur einzustehen. Bereit waren die Teilnehmer auf jeden Fall, sie bauten mit viel Freude bis in den Nachmittag hinein.