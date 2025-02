Forschenden war an der Mittelmeer-Station "Stareso" auf Korsika aufgefallen, dass Seebrassen und andere Fische ihnen auf Tauchgängen folgten und Futter mopsten, das eigentlich als Versuchsbelohnung gedacht war. Erstaunt stellten sie fest, dass ausschließlich die Menschen begleitet wurden, von denen die Fische zuvor schon mal Leckereien bekommen hatten, wie das Max-Planck-Institut erläutert.

Neugierige Fische als freiwillige Versuchsteilnehmer

Ein Team um die MPIAB-Forschenden Katinka Soller und Maëlan Tomasek startete daraufhin eine Reihe von Experimenten mit den an Menschen gewöhnten Fischen in der Umgebung der Forschungsstation. Die Tiere hätten an den Versuchen als Freiwillige teilgenommen, die kommen und gehen konnten, wie es ihnen gefiel, hieß es.