09:46 Kosslick: #Metoo-Debatte hat große Auswirkungen

Berlin - Die Sexismus-Diskussion hat auch Folgen für die Filmauswahl der Berlinale. "Die #Metoo-Debatte hat große Auswirkungen gehabt", sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick der Deutschen Presse-Agentur. "Man schaut Filme jetzt auch anders an." Wenn früher auf der Leinwand eine Sekretärin "vernascht" wurde, dann hat man gesagt: Na gut, das steht eben so im Drehbuch. Jetzt sagt man: Naja, das müssen wir jetzt nicht auch noch zeigen". Kosslick habe sich für den Wettbewerb bislang rund 150 Filme angesehen.

08:45 Neuer "Star Wars"-Film beherrscht US-Kinos über Weihnachten

New York - Das Science-Fiction-Abenteuer "Star Wars: Die letzten Jedi" ist über Weihnachten der Hit in Nordamerika geblieben. Am Wochenende um Heiligabend spielte der achte Teil der Weltraumsaga in den USA und Kanada 68,5 Millionen Dollar ein. Dem Branchendienst "Box Office Mojo" zufolge kommt der neue Teil der Reihe dort in nur zehn Tagen damit auf eine Einspielsumme von 365 Millionen Dollar. Schon am vorigen Wochenende hatte der Film die Kinos wie erwartet kräftig aufgewirbelt und war mit einer Einspielsumme von rund 220 Millionen Dollar zum Kassenschlager avanciert.