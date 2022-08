«Beste Unterhaltung» Zarrella und Winterscheidt als Rivalen beim Fernsehpreis

Ins Rennen um die Trophäe gehen demnach "Die Giovanni Zarrella Show" vom ZDF mit Entertainer Zarrella (44), das ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" von und mit Winterscheidt (43) und das RTL-Promi-Rateformat "Viva la Diva – Wer ist die Queen?", das TV-Koch Mälzer (51) präsentiert hatte.

Netflix-Mehrteiler "The Billion Dollar Code" nominiert

Insgesamt wurden am Dienstag Nominierungen in 28 Kategorien verkündet. Die Gewinner sollen in diesem Jahr erstmals in zwei Galas verkündet werden - am 13. und 14. September in Köln. Verliehen wird der Deutsche Fernsehpreis seit dem Jahr 1999 für hervorragende TV-Leistungen. Getragen wird er von ZDF, Sat.1, ARD, RTL und Deutscher Telekom. Die Federführung hat in diesem Jahr das ZDF.