Trump hatte vergangene Woche ein gewaltiges Zollpaket verkündet, das auch Israel trifft. Neben den bereits in Kraft getretenen pauschalen 10 Prozent für alle Länder sollen am Mittwoch für Israel weitere 17 Prozent gelten. Die zweiten Zölle gelten für Länder, mit denen die Vereinigten Staaten nach Auffassung der US-Regierung ein besonders großes Handelsdefizit haben. Israel exportiert nach Berichten des "Wall Street Journals" im Jahr Waren im Wert von 22 Milliarden Dollar in die USA.