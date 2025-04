Betreuung von Kindern: Neue Zeitrechnung für die Förderung von Kitas in Lörrach

Die neue Förderung

Das bedeutet: Die Stadt Lörrach übernimmt künftig den vollen Differenzbetrag zwischen den anerkannten Betriebsausgaben und den tatsächlich erzielten Einnahmen, unabhängig vom Träger, erklärt die Verwaltung in einer Mitteilung.

Diese Förderung ist an die Absichtserklärung des Trägers geknüpft, sich künftig an einer noch zu entwickelnden, möglichst einkommensgestaffelten, einheitlichen Elternbeitragserhebung zu beteiligen. Außerdem sollen alle zweckgebundenen, nicht aufwandsneutralen Einnahmen, etwa Fördermittel, Spenden oder Beiträge, transparent in die Betriebskostenabrechnung mit der Stadt Lörrach einbezogen werden. „Träger, für die dies aus strukturellen Gründen nicht möglich ist, bleiben weiterhin im bisherigen Fördersystem Stand Januar 2025“, heißt es.