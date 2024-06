Opfer der Wechselgel-Betrugsmasche wurde ein 83 Jahre alter Mann am Samstag gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse in der Adolf-Müller-Straße. Dort wurde der Senior laut Polizeibericht von einem Mann angesprochen und gebeten, eine Zwei-Euro Münze in zwei Ein-Euro Münzen zu wechseln. Der 83-jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt bei geöffneter Tür in seinem Fahrzeug auf dem Beifahrersitz. Der Unbekannte beugte sich in den Pkw; dabei gelang es ihm vermutlich, das Scheingeld aus dem Geldbeutel des 83-Jährigen zu entnehmen, mutmaßt die Polizei. Der unbekannte Mann war etwa 1,70 Meter groß und untersetzt, hatte ein hellblaues T-Shirt und eine hellblaue Basecap an. Er sprach Deutsch mit einem unbekannten Akzent. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Mann geben können, sich zu melden.