Bevölkerungsprognose Deutschland schrumpft ein wenig - aber nicht überall

Ganz erheblich sind der Berechnung zufolge allerdings die Unterschiede je nach Region. Während vor allem wirtschaftsstarken Großstädten und ihrem Umland ein Wachstum prognostiziert wird, könnte der Bevölkerungsschwund in strukturschwachen Regionen abseits der Metropolen weitergehen. Erneut werden dabei große Unterschiede zwischen Ost und West deutlich. "Die meisten Stadt- und Landkreise mit steigender Bevölkerungszahl liegen in den alten Ländern", stellte das Bundesinstitut fest. Vor allem dort gebe es viele Stadtkreise, in denen die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 2040 deutlich zunehmen werde - etwa Regensburg, München und Freiburg im Breisgau.

Das stärkste Wachstum - mit mehr als 14 Prozent bis 2040 - sagen die Forscher den Münchner Umlandkreisen Dachau, Erding und Ebersberg sowie Landshut und - als einzige ostdeutsche Region in der Spitze - Leipzig voraus. Leipzig kann daher als Leuchtturm in Ostdeutschland gelten. Der Stadt wird ein besonders starker Anstieg von Kindern und Jugendlichen prophezeit. "In die Phalanx der 50 stärksten Wachstumskreise können sich nur noch Potsdam (Stadt) und Berlin aus den neuen Ländern einreihen", heißt es in der Prognose.

Auf der anderen Seite stehen die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Anhalt-Bitterfeld, Greiz, Elbe-Elster, Altenburger Land und Mansfeld-Südharz sowie der Salzlandkreis - allesamt in Ostdeutschland gelegen. "Ihre Bevölkerungszahl wird sich bis 2040 mindestens um 23 Prozent verringern", schreibt das BBSR.

"Der Blick in die Zukunft zeigt, dass die strukturschwachen Regionen vor großen Herausforderungen stehen. Um diese zu bewältigen, braucht es weiterhin eine aktive Strukturpolitik", erklärte BBSR-Leiter Eltges.

