Bewaffnete Männer Zwei Tote durch Schüsse bei Polizeieinsätzen

In Lübeck (Schleswig-Holstein) starb ein Mann bei einem Schusswechsel mit einem Beamten. Der genaue Ablauf der Ereignisse im Stadtpark war noch unklar. In Berlin schoss eine Polizistin einen Obdachlosen an. Er wurde an der Schulter operiert, Lebensgefahr bestand nicht.

Alle drei Vorfälle ereigneten sich am Samstag. Bei dem Fall aus Rheinland-Pfalz war der Mann nach Angaben der Polizei stundenlang in der Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) unterwegs, mehrere Zeugen meldeten sich. Von einer Zeugin hieß es, ein apathisch wirkender Mann habe an einem Sportlerheim eine Person bedroht, auf deren Auto eingeschlagen und sei in einen Wald geflüchtet. Am Abend schließlich entdeckten Beamte einen Verdächtigen, ein Schuss traf ihn tödlich. Wie und warum dies genau geschah, wollte die Polizei nicht mitteilen. Identität und Beweggründe des Mannes waren am Sonntag noch unklar.