Beziehungen Biden lädt zu "historischem" Treffen mit Japan und Südkorea

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach die USA gemeinsam mit Japan moderne Raketen zum Abfangen von Hyperschallgeschossen entwickeln wollen. Hyperschallwaffen, wie sie nach eigenen Angaben Nordkorea, aber auch China und Russland entwickeln, lassen sich wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bislang nur schwer abfangen.

Allianzen in Asien

Die Regierung von US-Präsident Biden ist sehr bemüht, ihre Allianzen in Asien mit Blick auf den Konflikt um Nordkorea und das mächtiger werdende China zu stärken. Japan und Südkorea gehören zu den wichtigsten Verbündeten der USA in Asien. Die beiden Länder haben allerdings historisch bedingt ein eher frostiges Verhältnis - sich zuletzt aber angenähert und auf einen Neubeginn in den schwierigen Beziehungen geeinigt. Von 1910 bis 1945 hatte Korea unter japanischer Kolonialherrschaft gestanden. Viele Koreaner wurden während des Zweiten Weltkriegs zur Zwangsarbeit nach Japan gebracht.

"Das Treffen ist eine entscheidende Gelegenheit, die nicht verpasst werden darf", schrieb der US-Experte Daniel Russel in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Im Interesse der langfristigen Stabilität und Sicherheit Asiens müsse Biden dafür sorgen, dass die Staats- und Regierungschefs unmissverständlich und fester denn je erklärten, dass sie zusammenstehen. "Dies ist eine geopolitische Notwendigkeit in einer Zeit, in der Länder wie China und Russland zum Aufstieg von Illiberalismus, wirtschaftlichem Zwang und Angriffen auf wichtige globale Normen beitragen."