Müll oder Strom: Mehrheit spricht über Nachhaltigkeitsfragen

In der Umfrage ging es auch um das Zusammenleben der Paare. Annähernd ein Drittel der Befragten (30 Prozent) wünscht sich laut den Ergebnissen, dass ihre bessere Hälfte im Alltag auf mehr Umweltbewusstsein achtet - etwa weniger Auto fährt oder Plastikmüll produziert. Vor allem die Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren geben mit 41 Prozent an, dass ihnen dies am Herzen liegt.