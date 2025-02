Beznau: Schnellabschaltung im AKW Beznau

Die beiden Anlagen stehen in Döttingen im Kanton Aargau. Daneben gibt es zwei weitere Atomkraftwerke, eines in Leibstadt (Aargau) und eines in Däniken (Solothurn). Ein fünftes Kernkraftwerk in Mühleberg wurde 2019 nach 47 Jahren abgeschaltet. Die Schweizer AKW gehören zu 82 Prozent der öffentlichen Hand.