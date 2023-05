BI Hebelschule „Das Altstadt-Gebäude erhalten“

Dass die Stadtverwaltung den Verkauf des Gebäudes, in der die Hebelschule bis zu ihrem Umzug auf den Campus beheimatet war, empfiehlt, der Gemeinderat dem zustimmt und damit „das bemerkenswerteste Gebäude im Zentrum der Altstadt privatisiert und zu Wohnraum umnutzen lassen will, dass ein Anwesen mit jahrhundertealter städtischer Geschichte und Nutzung durch die Bürgerschaft nur aus Angst vor den (Jahrzehnte lang versäumten) Renovierungskosten abgegeben werden soll, ist für die allermeisten Personen nicht nachvollziehbar“, so die BI.