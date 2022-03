Biathlon Biathlet Lesser beendet Karriere - Keine Heim-WM in 2023

"Für mich war's das. Ich packe jetzt hier meine Sachen zusammen, mache noch meine drei Weltcups und dann: Adios Amigos! Dann reicht es für mich und das passt auch ganz gut", sagte der 33-Jährige in seinem Podcast "Das Biathlon-Doppelzimmer". Demnach verzichtet der Thüringer etwas überraschend auf die Heim-WM der Skijäger 2023 in seinem Wohnort Oberhof. "Viele werden jetzt fragen: Warum machst du nicht die WM daheim in Oberhof? Aber das ist halt wieder noch ein Jahr Schinderei", sagte Lesser vor den letzten Rennen seiner Laufbahn.

Nach Arnd Peiffer und Simon Schempp im Vorjahr verlässt damit ein weiterer Routinier das Team des Deutschen Skiverbandes. Lesser holte in seiner Laufbahn 2015 zwei WM-Titel in der Verfolgung und mit der Männerstaffel, zudem gewann er insgesamt drei olympische Medaillen, zwei davon 2014 in Sotschi. Bei seinen letzten Spielen vor zwei Wochen in Peking ging der zweimalige Weltcupsieger leer aus.