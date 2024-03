Weltcup "Den Schalter umgelegt": Zweiter Platz für DSV-Biathletinnen

Von der Verunsicherung des Vortages, als die Biathletin nach dem Sprint einen Einsatz in der Staffel schon beinahe ausgeschlossen hatte, war nichts mehr zu spüren.

Sie sei derzeit nicht in der Lage, dem Team zu helfen, hatte Voigt unmittelbar nach dem Rennen in Soldier Hollow erklärt. Damen-Trainer Kristian Mehringer entschied anders und setzte am Samstag auf die 26-Jährige. Mit dieser Entscheidung lag er richtig, denn das Quartett des DSV landete in den USA auf dem zweiten Rang und damit so weit vorn wie noch nie in diesem Winter. Zuvor reichte es zu zwei dritten Plätzen im Weltcup in Östersund und Ruhpolding sowie zur Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto.