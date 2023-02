Biathlon Nach Dolls Strafrunde: Biathleten zum WM-Auftakt Sechster

Voigt strauchelt

Startläuferin Voigt strauchelte in ihrem Wohnort auf der ersten Runde und fiel nach einem langsamen Stehendschießen mit einem Nachlader bis auf Rang 19 zurück. Bei traumhaftem Winterwetter vor beeindruckender Kulisse leistete sich die 25-Jährige anschließend eine weitere Extrapatrone. Gold-Favorit Norwegen fiel zeitgleich durch eine Strafrunde von Ingrid Landmark Tandrevold auf Rang 16 zurück - und lag damit zwei Plätze hinter Deutschland.

Nach einem durchwachsenen Auftritt übergab Voigt als Elfte mit 1:00,7 Minuten Rückstand hinter den führenden Französinnen an Herrmann-Wick. Im vergangenen Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking hatte sich Voigt in diesem Wettbewerb noch zwei Strafrunden geleistet, damals reichte es für das Team nur zum unbefriedigenden Rang fünf.

Genau ein Jahr und einen Tag nach ihrem Olympiasieg im Einzel ging Herrmann-Wick bei ohrenbetäubendem Lärm ist der bestens gefüllten Rennsteig Arena in die Loipe. "Heiß wie Frittenfett" sei das Team, hatte die 34 Jahre alte Sächsin noch am Vorabend bei der WM-Eröffnung im nahen Kurpark gesagt. Die ehemalige Langläuferin drückte aufs Tempo und schob sich Position für Position nach vorne. Nach einem perfekten Liegendschießen war die Ex-Weltmeisterin schon Siebte, das war ihr aber noch lange nicht genug.

Herrmann-Wick stark

Herrmann-Wick zeigte zum Auftakt der ersten WM der Skijäger in Deutschland seit elf Jahren einen ganz starken Auftritt. Bevor sie am Freitag im Sprint in den Kampf um Gold eingreifen will, ging nur der letzte Schuss daneben. Eine weitere Patrone reichte aus, um die Scheibe abzuräumen. Hinter Frankreich und Italien schickte die Älteste im Team den früheren Sprint-Weltmeister Doll als Dritten auf die sechs Kilometer lange Strecke.

Dem Schwarzwälder versagten dann bei eigentlich perfekten Bedingungen die Nerven und er musste in die Strafrunde. Deutschland fiel mit mehr als einer Minute Rückstand wieder auf Position acht zurück. Nach einem weiteren Nachlader ging Schlussläufer Rees als Siebter in die Loipe. An der Spitze benötige Superstar Johannes Thingnes Bö drei Nachlader, der Schwede Sebastian Samuelsson musste sogar drei Strafrunden drehen. Rees benötigte zwei Extraschüsse und blieb Siebter. Die Führung übernahm Italien, bis Bö wieder vorbeizog. Rees kam bis zum Schluss nicht mehr entscheidend nach vorne.